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حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الأحد، 22 يوليه 2018 07:56 ص
حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تشن اﻹدارة العامة للمرور، صباح اليوم اﻷحد، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.

 
وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات على الطرق برسائة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بعمل الأسبوع المرورى تحت مسمى القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.
 
 

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