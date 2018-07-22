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حجز الحكم على "سيد سيكا" المتهم فى واقعة "كلب فيصل" لـ 29 يوليو

الأحد، 22 يوليه 2018 01:58 م
حجز الحكم على "سيد سيكا" المتهم فى واقعة "كلب فيصل" لـ 29 يوليو سيد سيكا المتهم فى واقعة كلب فيصل
كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنح بولاق الدكرور، حجز ثانى جلسات محاكمة "سيد.ع" الشهير ب"سيكا"، فى اتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة للحكم فى جلسة 29 يوليو الجارى.

وكانت النيابة استمعت لأقوال "أحمد.م" 22 سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذي نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.

وتابع المجنى عليه فى أقواله أمام النيابة، أن الواقعة تعود أحداثها لأكثر من سنة ماضية، وأنه لم يصاب فى الواقعة بأى مكروه، نافيًا اعتداء "سيكا" عليه، ونفى علمه بهوية من قام بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي.

وعن الإصابات الموجودة بيده قال:"أن الإصابة الموجودة بيده نتيجة "كوريك" أثناء عمله بالمعمار، والإصابة الاحرىتعزد لأكثر من 14 عامًا حينما كان فى المدرسة الابتدائية.

وقال "أحمد"، أن العلاقة بينه وبين "سيكا" طيبة، وانه تربطه به صلة صداقة منذ صغرهم، نافيًا أن يكون تعرض لتهديد لنفي الإتهامات، قائلًا:"والله ما حصل، وسيكا حبيبي وكنا بنهزر مع بعض".

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شاب بواسطة كلب، وإصابته فى يده، وشروعه فى سرقته.

 

 


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