حبس سائق بالشرقية 4 أيام لقتله زوجته خنقا لشكه فى سلوكها

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، اليوم الأحد، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس سائق توك توك قتل زوجته خنقا مدعيا شكه فى سلوكها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بالعثور على " نجفة ح س ع" 24 سنة ربة منزل جثة هامدة داخل غرفة نومها، وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد فاضل رئيس مباحث مركز فاقوس، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بقيام زوجها" محمد و إ " 28 سائق توك توك، بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر 6318 إداري مركز شرطة فاقوس، تم ضبط المتهم واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وخنق زوجته باليدين والإيشارب الخاص بها لشكه فى سلوكها.