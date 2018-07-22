video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس سائق بالشرقية 4 أيام لقتله زوجته خنقا لشكه فى سلوكها

الأحد، 22 يوليه 2018 12:37 م
حبس سائق بالشرقية 4 أيام لقتله زوجته خنقا لشكه فى سلوكها اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
قررت نيابة فاقوس بالشرقية، اليوم الأحد، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية،  حبس سائق توك توك قتل زوجته خنقا مدعيا شكه فى سلوكها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا بالعثور على " نجفة ح س ع" 24 سنة ربة منزل جثة هامدة داخل غرفة نومها، وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد فاضل رئيس مباحث مركز فاقوس، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بقيام زوجها"  محمد و إ " 28 سائق توك توك، بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر 6318  إداري مركز شرطة فاقوس، تم ضبط المتهم واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وخنق زوجته باليدين والإيشارب الخاص بها لشكه فى سلوكها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى يتزعمه سورى الجنسية تخصص فى سرقة مساكن العاشر من رمضان

الشرقية

اخبار مصر

مركز شرطة فاقوس

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة