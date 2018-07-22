video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم ولاية "كنتاكى" الأمريكية: أتمنى توسيع العلاقات مع الصين

الأحد، 22 يوليه 2018 06:01 م
حاكم ولاية "كنتاكى" الأمريكية: أتمنى توسيع العلاقات مع الصين الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أعرب حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية "مات بيفين" عن أمله فى توسيع العلاقات مع الصين خلال الفترة المقبلة.

وقال بيفين – فى تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم - "نرحب بقدوم جميع الشركات الصينية، لاسيما إلى كنتاكى، من أجل استكشاف الفرص"، متوقعا أن يكون معرض الصين الدولى للاستيراد المقبل فى شانجهاى منصة يمكن لكنتاكى من خلالها جذب مزيد من المستثمرين الصينيين.

وأضاف بيفين أن السوق الصينية "كبيرة ومثيرة" بالنسبة لمختلف الصناعات فى ولايته، وأنه توجد فرص وفيرة فى المنتجات الهندسية والمصنعة، وصناعات السيارات والأدوية، فضلا عن المجتمع الزراعى.

وتابع بيفين أن عام 2017 شهد تحقيق ولاية كنتاكى استثمارات بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي، من بينها 2.8 مليار دولار فى صورة استثمار أجنبى مباشر.

ويشير أحدث تقرير صادر عن مجلس الأعمال الأمريكي-الصينى إلى أن الصين احتلت المرتبة الثانية بين الأسواق الخارجية لولاية كنتاكى عام 2017، كما دعمت صادرات كنتاكى للصين 15300 وظيفة أمريكية عام 2016.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تعلن اكتمال الاستعدادات للألعاب العسكرية الدولية نهاية الشهر الجارى

فضيحة جديدة بمجال سلامة اللقاحات فى الصين

امريكا

الصين

اخبار امريكا

اخبار الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو.. السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة

فيديو.. السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

صور وفيديو.. السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.. طلبة "الحربية" يستعرضون فنونهم القتالية ويعرضون محاكاة لمواجهة عمل إرهابى.. والرئيس يمنح أوائل الخريجين نوط الواجب وقلادة النيل لاسم يوسف صديق

صور وفيديو.. السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.. طلبة "الحربية" يستعرضون فنونهم القتالية ويعرضون محاكاة لمواجهة عمل إرهابى.. والرئيس يمنح أوائل الخريجين نوط الواجب وقلادة النيل لاسم يوسف صديق

وزير المالية لـ"اليوم السابع": تشريع أمام البرلمان خلال شهرين خاص بـ"مواقع التواصل الاجتماعى" و"التجارة الإلكترونية".. محمد معيط: دراسة شاملة لآليات تطبيق فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك" و"انستجرام"

وزير المالية لـ"اليوم السابع": تشريع أمام البرلمان خلال شهرين خاص بـ"مواقع التواصل الاجتماعى" و"التجارة الإلكترونية".. محمد معيط: دراسة شاملة لآليات تطبيق فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك" و"انستجرام"

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

فى عيد يوم ميلادها الـ 26.. سيلينا جوميز .. هموم تفوق عمرها ومرض يهد جبال

فى عيد يوم ميلادها الـ 26.. سيلينا جوميز .. هموم تفوق عمرها ومرض يهد جبال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة