حاكم ولاية "كنتاكى" الأمريكية: أتمنى توسيع العلاقات مع الصين

بكين (أ ش أ)

أعرب حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية "مات بيفين" عن أمله فى توسيع العلاقات مع الصين خلال الفترة المقبلة.

وقال بيفين – فى تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم - "نرحب بقدوم جميع الشركات الصينية، لاسيما إلى كنتاكى، من أجل استكشاف الفرص"، متوقعا أن يكون معرض الصين الدولى للاستيراد المقبل فى شانجهاى منصة يمكن لكنتاكى من خلالها جذب مزيد من المستثمرين الصينيين.

وأضاف بيفين أن السوق الصينية "كبيرة ومثيرة" بالنسبة لمختلف الصناعات فى ولايته، وأنه توجد فرص وفيرة فى المنتجات الهندسية والمصنعة، وصناعات السيارات والأدوية، فضلا عن المجتمع الزراعى.

وتابع بيفين أن عام 2017 شهد تحقيق ولاية كنتاكى استثمارات بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي، من بينها 2.8 مليار دولار فى صورة استثمار أجنبى مباشر.

ويشير أحدث تقرير صادر عن مجلس الأعمال الأمريكي-الصينى إلى أن الصين احتلت المرتبة الثانية بين الأسواق الخارجية لولاية كنتاكى عام 2017، كما دعمت صادرات كنتاكى للصين 15300 وظيفة أمريكية عام 2016.