جون ميجور: على أغلبية البرلمان عدم السماح للأقلية بإدارة التفاوض مع أوروبا

لندن (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء البريطانى الأسبق السير جون ميجور، اليوم الأحد، إن على الأغلبية فى مجلس العموم ألا يسمحوا بأقلية من النواب اليمينيين من دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبى أن يحددوا ما الذى يحدث فى التفاوض مع التكتل.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق ، فى تصريح مع برنامج (آندرو مار شو) الشهير ، أن بعض النواب من حزب المحافظين لا يقبلون المساومة أو التوافق بشأن الاتحاد الأوروبى، محذرا من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق.

ومن جانبها، قالت وزيرة الأعمال فى حكومة الظل العمالية ريبيكا لونج بيلى : إنه لا يجب أن يكون الخروج من أوروبا دون إبرام صفقة خيارا متاحا، داعية الحكومة إلى التفاوض على إبرام صفقة وليس العكس.

وتعانى بريطانيا من أزمة سياسية جراء التناحر بين نواب حزب المحافظين بشأن طريقة التفاوض مع أوروبا وشروطه على "البريكست".