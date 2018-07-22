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تنفيذا لقرار التموين.. ضبط 2.5 طن أرز غير مدون عليها السعر بمنفذ ببورسعيد

الأحد، 22 يوليه 2018 07:06 ص
تنفيذا لقرار التموين.. ضبط 2.5 طن أرز غير مدون عليها السعر بمنفذ ببورسعيد أرز
بورسعيد – محمد فرج
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، حملة تموينية على منفذ الرسوة جنوب بورسعيد، لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية منعا لتهريب السلع المدعمة من قبل وزارة التموين .

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها مجدى الخضر وكيل المديرية وقادها محمد النجدى مديرعام الرقابة التموينية، يعاونه إبراهيم الدهرى وإبراهيم المصرى وأشرف الداودى من مفتشى الرقابة، من ضبط سيارة نصف نقل تحمل 2 طن ونصف أرز بلدى معبأ داخل أجولة غير مدون عليها سعر المصنع والبيع للمستهلك بالمخالفة للقرارالتموينى.

وقال النجدى لـ" اليوم السابع"  أن قرار الوزير يمنع تدوال منتجات الأرز والسكر بالأسواق دون تدوين سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك على غلاف المنتج مع مصادرة الكميات الغير مدون عليها سعر البيع .

وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 2566 لسنة  2018 جنح الجنوب واتخاذ الإجراءات القانونية ومصادر كميات الأرز بالكامل والتحفظ على السيارة  بمعرفة الرقابة التموينية لحين صدور قرار النيابة العامة فى كيفية التصرف  .

 


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