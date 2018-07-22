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الأحد، 22 يوليه 2018 04:40 م
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تقنين وضع 6 محطات لتقوية شبكات المحمول بالشرقية

الأحد، 22 يوليه 2018 03:48 م
تقنين وضع 6 محطات لتقوية شبكات المحمول بالشرقية محطة محمول
الشرقية – إيمان مهنى
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أكد ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان عام محافظة الشرقية،على تقنين وضع 6 محطات محمول بنطاق  "حى أول الزقازيق - مركز الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم – فاقوس - أبو كبير" وذلك بعد إستيفاء كافة الإشتراطات القانونية والبيئية اللازمة لإقامة المحطة، كما تم استصدار قرار غلق 4 منشآت غذائية  لإدارتها بدون ترخيص.

أوضح مدير الإدارة فى بيان،أنه تم فحص 4 شكاوى خاصة بخدمة المواطنين ومنهم شكوى بخصوص تضرر عدد من المواطنين بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق من ورش تُدار بدون ترخيص وتسبب فى إزعاج المواطنين بالمنطقة وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها لإستصدار قرار بالغلق طبقاً للقانون.

كما قامت الإدارة  بإصدار الرأى البيئى فى المشروعات الخاصة بجهاز شؤن البيئة وإعطاء التصاريح اللازمة لإقامة عدد 2 مشروع مختلفة مستوفاة للإشتراطات البيئية وجارى إستيفاء الأوراق لـ6 مشروعات أخرى للحصول على الترخيص مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تقنين، مشيراً إلى أنه تم التفتيش على 14 منشأة غذائية بمركز الزقازيق حى ثان بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروفة وتم الموافقة على إستصدار قرار غلق لـ 4 منشأت .

 

 

 


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