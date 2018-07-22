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الأحد، 22 يوليه 2018 07:06 م
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تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

الأحد، 22 يوليه 2018 05:20 م
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يرصد اليوم السابع لقراءها كل ما يريد معرفته عن المراحل التى تمر بها فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لمراجعتها قبل إصدارها وعرضها على المشترك للتأكد من صحتها وتفادى الأخطاء التى تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين، وفيما يلى مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية فى جميع شركات توزيع الكهرباء


1- المرحلة الأولى هى تفريغ القراءات من جهاز الـ"هاند هيلد" الذى يتم تسجيل القراءات عليه بواسطة العاملين بإدارة الكشف.

2- المرحلة الثانية إرسال القراءات التى تم تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

3- المرحلة الثالثة اعادة إرسال القراءات   لغرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

4 - المرحلة الرابعة إرسال القراءات  لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى و التأكد من عدم وجود أى قراءات شاذة.

5- وفى المرحلة الخامسة يرسل مركز الإصدار القراءات  لإدارة الحسابات بكل فرع من فروع شركة توزيع الكهرباء وبعد الانتهاء من مراجعتها يتم طباعتها.

6 - المرحلة السادسة و هى المرحلة الأخيرة يقوم كل فرع بشركة توزيع الكهرباء  بمراجعة الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.


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