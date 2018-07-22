تعرف على خدمات الشركة القابضة لكهرباء مصر المقدمة للمستثمرين

كتبت سارة الباز

تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من الخدمات للمستثمرين لإتاحة الفرص لمشاركة القطاع الخاص، حيث يسمح له بالمشاركة بأحد الأسلوبين الآتيين:

- من خلال مناقصة لتنفيذها بنظام BOT/Boot

- كمنتج مستقل للطاقة (IPP) وذلك بالشروط المرجعية التالية:

- قيام المستثمر بإيجاد الأرض المناسبة لمشروع المحطة وتحديد قدرة المحطة طبقاً للتعاقدات التى تتم بينه وبين مستهلكى الطاقة المولدة من المحطة المقترحة.

- تعاقد المستثمر المباشر بينه وبين عملائه من مستهلكى الطاقة الكهربائية.

- الحصول على موافقة وزارة البيئة ( جهاز شئون البيئة) على مشروع المحطة طبقاً للشروط البيئية المحددة لهذا النشاط.

- تنسيق المستثمر مع وزارة البترول لتأمين إمداد المحطة بالوقود اللازم لتشغيلها وطبقاً للأسعار التى يتم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والمستثمر، وذلك بعيداً عن حصة قطاع الكهرباء.

- إخطار الشركة القابضة لكهرباء مصر بموقع المحطة لدراسة ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء حيث تقوم شركة المشروع بالتعاقد المباشر بينها وبين عملائها من مستهلكى الطاقة الكهربائية وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنقل الكهرباء خلال الشبكة القومية نظير رسم عبور كما هو معمول به فى العالم طبقاً لعقد يتم توقيعه بين شركة المشروع والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى هذا الشأن.

- الحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.