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تعرف على أعمال الكهرباء بالخطة الإستثمارية فى مدن وقرى مدينة أرمنت

الأحد، 22 يوليه 2018 12:26 م
تعرف على أعمال الكهرباء بالخطة الإستثمارية فى مدن وقرى مدينة أرمنت محول كهرباء بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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كشف المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أن أعمال الكهرباء التى تم تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء خلال الخطة الاستثمارية 2017/2018 فى نطاق مركز ومدينة أرمنت، تشمل تغذية قرية السلام وتوابعها ونجوعها بمركز أرمنت بعدد 2 مغذى جهد 11 ك.ف بدلاً من 6.6 ك.ف، وذلك باجمالى تكلفة 11 مليون جنيه تقريباً، وتركيب عدد 64 محول جهد 11/4. بدلاً من المحولات التى تعمل جهد 6.6 ك.ف مما ساعد على تحسن جهد التشغيل بالمناطق المذكورة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء فى بيان صحفى له، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة باجمالى تكلفة 1 مليون جنيه، مما نتج عنه تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض، كما تم إنشاء عدد 3 مغذى جهد متوسط 11 ك.ف من م.م الغريرة 220/66/11 ك.ف، وذلك بإجمالى تكلفة 3.6 مليون جنيه وذلك لتغذية بعض القرى والنجوع بمركز أرمنت جنوباً مما ساعد على تقليل الأعطال وسرعة إصلاحها وتحسين الأداء لهذه القرى.

وأوضح المهندس حجاج عبده، أنه تم رفع قدرة 23 محول قائم وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات إضافية للمحولات القائمة أو إحلال المحول القائم بقدرة أكبر وذلك بتكلفة اجمالية 6.9 مليون جنيه تقريباً، مما نتج عنه تحسين الأداء للمناطق التى يتم تغذيتها من هذه المحولات، واستقرار التغذية الكهربية، كما تم احلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة وذلك بتركيب 3.5 كم كابلات جهد متوسط ، بتكلفة اجمالية 2.8 مليون جنيه.

 


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