تحرير 35 محضر تموينى خلال حملة مكبرة بالمنيا

كتب ــ فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالمنيا حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بمركز ديرمواس، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين ديرمواس، أسفرت عن تحرير عدد 35 محضرا متنوعا.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المحاضر تنوعت ما بين 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين عدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز ومحضر عدم نظافة أدوات العجن ومحضرين عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش و3 محاضر تجميع دقيق بالمخبز، وأكد على مواصلة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم.

وفي سياق متصل، ناشد وكيل الوزارة المواطنين عدم ترك بطاقاتهم لأي شخص مهما كانت صفته، حيث يتسبب ذلك في إهدار حقهم في الدعم كما يعد إهدار للمال العام.