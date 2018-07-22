تحرير 1690 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1690 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير1690مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و322 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 11450جنيه وسحب 31 دراجة نارية وحجز 6 دراجات.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 53 رخصة وتحصيل 5100 جنيه غرامة.