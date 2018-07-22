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الأحد، 22 يوليه 2018 11:54 ص
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تحرير 1560 مخالفة وضبط 1180 متهما هاربا من أحكام فى البحيرة

الأحد، 22 يوليه 2018 11:01 ص
تحرير 1560 مخالفة وضبط 1180 متهما هاربا من أحكام فى البحيرة حملات مرورية - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 1180 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 1560 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.
 
 
 

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