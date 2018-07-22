تحرير 1220 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1220 مخالفة مرورية متنوعة و شملت354 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و57 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و49 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و150 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو51 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 29 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 32 رخصة لمخالفة البيئة و 103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 38رخصة لمخالفة خط السير و48 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و23 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 55 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 7مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و43 مخالفة إزالة فاميه وتحرير17 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و15 مخالفة مواقف عشوائية و27 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير17 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.