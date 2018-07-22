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الأحد، 22 يوليه 2018 03:00 م
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تحرير 108 مخالفة إزالة فورية و27 محضر إشغال طرق بالقليوبية

الأحد، 22 يوليه 2018 01:19 م
تحرير 108 مخالفة إزالة فورية و27 محضر إشغال طرق بالقليوبية حمله مرافق-ارشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كل المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى، والعمل على سيولة حركة المرور، وإزالة كل المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.
 
 
أسفرت الحملة عن ضبط 277 قضية، تنوعت ما بين 108 إزالة فورية، و27 محضر إشغال طرق، و6 محضر نظافة وبيئة، و11 محضر لبائعين متجولين، و14 محاضر لفرش شاى، و56 محضر وصلات كهربائية، و52 محضر لإعلانات مخالفة، كما تم رفع وإزالة 15 طن قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.
 
 

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