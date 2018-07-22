تجميل وتشجير ميدان الشهداء بالحامول وحملة صيانة للإنارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت المهندسة عايدة ماضى،رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ،أعمال الجارية لصيانة خط الإنارة العامة بطريق الحامول كفر الشيخ.

كما تابعت أعمال زراعة وتجميل ميدان الشهداء بالأشجار ونباتات الزينة لتجميل الميدان،كما تابعت أعمال حملة النطافة والتجميل بقرية الزعفران، وبعدد من قرى مركز الحامول.

قالت المهندسة عايدة ماضي ،رئيس مركز ومدينة الحامول، تشهد قرى مركز الحامول أعمال نظافة ورفع الاتربة والقمامة من الشوارع ،كما يتم تجميل ميدان الشهداء بمدينة الحامول،بناء على تعليمات اللواء السيد نصر،محالفظ كفر الشيخ .

وأضافت ماضى لـ " اليوم السابع "،أنها عقدت اجتماعاً للمشاركة في مسابقة أجمل مدينة وأجمل قرية والتي وجه محافظ كفر الشيخ على بدء تفعليها.