تجديد حبس عامل 15 يومًا انتحل صفة وزير الداخلية الأسبق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس عامل انتحل صفة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، وطلب خدمات من المحافظة 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم فى التحقيقات بانتحالة صفة وزير الداخلية الأسبق لتسهيل تعيين بعض الأشخاص فى محافظة القاهرة.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من محافظة القاهرة يفيد بتلقى مسئولى المحافظة مكالمات من شخص يدعى أنه اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، ويطلب من مسئولى المحافظة بعض الخدمات للموظفين وتشغيل بعض الأفراد فى المحافظة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة شخص ينتحل صفة وزير الداخلية الأسبق، وتم القبض عليه وبحوزته كارنيهات مزورة، وتم إحالته للنيابة التى تباشر التحقيقات.