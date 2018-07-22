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تجديد حبس عاطلين 15 يوما لإصابتهما سائقا بطلق خرطوش فى حلوان

الأحد، 22 يوليه 2018 06:18 م
تجديد حبس عاطلين 15 يوما لإصابتهما سائقا بطلق خرطوش فى حلوان مشاجرة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالاعتداء على سائق وإطلاق أعيرة الخرطوش عليه، مما تسبب فى إصابته برش خرطوش بالصدر والبطن.

 

كان رجال مباحث قسم شرطة حلوان، تلقوا اخطارا من مستشفى القصر العينى تفيد استقبالها "مصطفى ع ا" 28 سنة سائق مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وكلا من "محمد و ا" 21 سنة عاطل، و"إسلام ف م" 22 سنة عاطل، بسبب سابقة اقتراض المجنى عليه مبلغ 1000 جنيه من المتهم الأول.

 

وتبين قيام المتهم الأول باصطحاب المتهم الثانى والتوجه لمسكن أهلية المجنى عليه لمطالبته برد المبلغ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته محدثا إصابته.

 

ومن خلال إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهمان أسفرت عن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.


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