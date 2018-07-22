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بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات

الأحد، 22 يوليه 2018 09:27 ص
بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات تطهير اراضى الدولة من التعديات
كتب عز النوبى
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بدأت قوات إنفاذ القانون فى تنفيذ الموجة العاشرة من إزالة التعديات على أراضى الدولة، بالتنسيق بين اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، 
الموجة العاشرة التى انطلقت فى كل المحافظات.
 
شملت الحملة فى يومها الأول حسب بيان غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، إزالة 341 حالة تعديات مبانى، بإجمالى 167 ألف متر مربع، ونحو 126 حالة تعديات أراضى زراعية، بإجمالى مساحة 3101 فدان، وسوف تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لإزالة التعديات التى تشملها الموجة العاشرة.
 
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية، أن الإزالة تشمل الحالات التى لا يجوز تقنينها أو لم يتقدم واضعوا اليد بطلبات تقنين بشأنها .
 
وتتابع وزارة التنمية المحلية من خلال الغرفة التى شكلها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تنفيذ قوات إنفاذ القانون لعمليات الإزالة وفقا للقانون لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.
 

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أراضى الدولة

ازالة التعديات

لجة الاراضى

مستحقات الدولة




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