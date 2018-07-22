بدء العرض العسكرى لخريجي الكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسى

كتب سمير حسنى

بدأ العرض العسكري لخريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

وقدم طلاب الدفعة 112 من الكلية الحربية عرضا مميزا مكونين بأجسامهم عبارة "تحيا مصر" مع غناء يا أحلى اسم في الوجود يا مصر.