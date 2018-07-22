بحرية جيش الاحتلال الإسرائيلى تكشف عن سلاح جديد لكشف الغواصات المعادية

كتب – محمود محيى

كشف سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلى عن استخدامه لطائرات بدون طيار لغرض الكشف عن غواصات تابعة لقوات معادية تخترق المياه الإقليمية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الطائرات مزودة باجهزة تمكنها من الكشف عن الغواصات لامعادية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فى تقرير لها نقلته هيئة البث الإسرائيلية، أن هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية قامت بتطوير هذه الطائرات وبتزويدها بالأجهزة التى تمكنها من الكشف عن الغواصات اثناء تحليقها.



طائرة بدون طيار

وذكرت يديعوت أن التهديد الذى تشكله الغواصات المعادية على السفن الحربية الإسرائيلية وعلى الملاحة التجارية من إسرائيل واليها، قد ازداد خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أ، حركة حماس تحاول الحصول على غواصات صغيرة وان إيران تكثف أنشطة أسطولها تحت سح البحر فى المنطقة، كما تتجول فى شرق البحر المتوسط غواصات روسية.

ونظرا لهذا التهديد قامت الصناعات الجوية الإسرائيلية بناء على طلب سلاح البحرية بتطوير هذه الطائرات التى يقوم جنود من سلاح الجو بتسييرها، كما تم تزويد الطائرات بجهاز السونار المتطور الذى يلتقط الاصداء إضافة الى جهاز استشعار مغناطيسى.



نظام كشف الغواصات المعادية

وقال تقرير الصحيفة العبرية إن الطائرة بدون طيار من طراز "هيرون" تلقى عوامة تحمل هاذين الجهازين فى عرض البحر وان هذه العوامة تبث المؤشرات بوجود الغواصة الى غرفة العمليات.

وفى الوقت ذاته تواصل طائرة الهيرون التحليق فوق المنطقة المشتبه بوجود الغواصة فيها بهدف تعقبها علما بان هذه الطائرة قادرة على التحليق لمدة عشرات الساعات .



طائرة اسرائيلية

وقال شاؤول شاحار نائب مدير شركة الصناعات الجوية ان طائرة "الهيرون" اثبتت نجاحها لدى سلاح البحرية ولدى اذرع أخرى ومعتبرا ان استخدماها يزيد من قدرات الدولة على الدفاع عن منشاتها البحرية بوجه تهديد الغواصات.