انقطاع الكهرباء عن محطة محولات السنطه بالغربية لإجراء أعمال الصيانه

الغربيه محمد طارق

قال المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية انه سوف يتم فصل التيار الكهربائى السبت 28 يوليو من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة صباح نفس اليوم من محطة محولات محولات السنطة لإجراء عمليات الصيانة الدورية .

وأضاف الحسيني في بيان له،أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق مدينة السنطة بالكامل، وخطوط الريف "الجعفرية ، البذنجانية ، سحيم ، ميت الليث، ميت ميمون ، شندلات ، الجميزة ، المنشأه الكبرى ، مسهلة ، ميت المخلص ، ميت غزال، شنبرة ، البندره ، كفر الحاج داود".

وتهيب الشركه سكان تلك المناطق من المواطنين والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة وتوفير تغذيه بديله.