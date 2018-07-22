انتحار مطلقة لمرورها بضائقة نفسية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

انتحرت مطلقة، من عزبة تابعة لقرية ترسا، بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، حيث تناولت قرص مكافحة تسوس القمح، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نظرا لطلاقها منذ 3 سنوات، عقب 5 أيام من زواجها.

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزى، بوصول "ف.ر.ع" (مطلقة)، من عزبة الصينى، بقرية ترسا، بمركز سنورس، (جثة هامدة)، إدعاء تناول مادة سامة وبسؤال والدها، ووالدتها، وعمها، ويقيمون بنفس العنوان، قرروا أن السيدة، كانت تمر بضائقة نفسية نظرا لطلاقها منذ 3 سنوات، عقب 5 أيام من زواجها، وأنها حاولت الهروب من منزل الأهل، أكثر من مرة، مما أدى لانتشار شائعات بالقرية عن سوء سلوكها، مما دعاهم إلى احتجازها بمنزل الأهلية منذ 15 يوما.

وقال أقاربها، إنه خلال احتجازها بمنزل الأهل، غافلتهم، وتناولت قرص مكافحة تسوس القمح للتخلص من حياتها، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، لبيان ملابساتها وظروفها، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4143 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.