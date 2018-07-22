video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار مطلقة لمرورها بضائقة نفسية بالفيوم

الأحد، 22 يوليه 2018 02:56 م
انتحار مطلقة لمرورها بضائقة نفسية بالفيوم انتحار -أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق
انتحرت مطلقة، من عزبة تابعة لقرية ترسا، بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، حيث تناولت قرص مكافحة تسوس القمح، بسبب مرورها بأزمة نفسية، نظرا لطلاقها منذ 3 سنوات، عقب 5 أيام من زواجها.
 
وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزى، بوصول "ف.ر.ع" (مطلقة)، من عزبة الصينى، بقرية ترسا، بمركز سنورس، (جثة هامدة)، إدعاء تناول مادة سامة وبسؤال والدها، ووالدتها، وعمها، ويقيمون بنفس العنوان، قرروا أن السيدة، كانت تمر بضائقة نفسية نظرا لطلاقها منذ 3 سنوات، عقب 5 أيام من زواجها، وأنها حاولت الهروب من منزل الأهل، أكثر من مرة، مما أدى لانتشار شائعات بالقرية عن سوء سلوكها، مما دعاهم إلى احتجازها بمنزل الأهلية منذ 15 يوما.
 
وقال أقاربها، إنه خلال احتجازها بمنزل الأهل، غافلتهم، وتناولت قرص مكافحة تسوس القمح للتخلص من حياتها، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، لبيان ملابساتها وظروفها، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4143 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تأمر بتفريع كاميرات المراقبة فى واقعة انتحار شاب بمترو المرج

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة