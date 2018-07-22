النيابة تأمر بتشريح جثة الشاب المنتحر بمحطة المرج

كتب ــ كريم صبحى

أمر محمد عرجاوى وكيل نيابة أول المرج، بنقل جثمان الشاب المنتحر بإلقاء نفسه أمام عجلات قطار المترو بمحطة المرج القديمة لمشرحة مستشفي اليوم الواحد بمنطقة المرج لتشريحها.

البداية عندما تلقى المقدم هانى القطان رئيس مباحث المترو بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو المرج القديمة بقيام شاب بإلقاء نفسة أمام عجلات المترو بالمحطة.

وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الشاب مجهول ولا يحمل أى أوراق ثبوتية له، وأنه قام بإلقاء نفسه فجأة أمام عجلات القطار فور وصوله المحطة، ولم يستطع أحد إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.