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الأحد، 22 يوليه 2018 04:46 م
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المرصد السورى: نزوح نحو 20 ألف مدنى من درعا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد، 22 يوليه 2018 04:03 م
المرصد السورى: نزوح نحو 20 ألف مدنى من درعا خلال الـ24 ساعة الماضية خروج نازحين - أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى يتخذ من لندن مقرا له، نزوح ما لا يقل عن 20 ألف مدنى خلال الـ24 ساعة الماضية من مناطق سيطرة تنظيم (داعش) فى حوض اليرموك فى القطاع الغربى من ريف محافظة درعا نحو أماكن تسيطر عليها قوات الجيش السورى.

وقال المرصد - وفقًا لما ذكرته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد، إن هذا النزوح الجماعى ترافق مع استمرار عمليات القصف الجوى والصاروخى المكثف على غربى درعا ليتبقى بذلك نحو 10 آلاف مدنى يعيشون فى مناطق التنظيم فى درعا.

وكان المرصد قد قال فى وقت سابق : إن منطقة حوض اليرموك تعرضت لأكثر من ألف غارة خلال الساعات الـ48 الماضية.

ومن ناحية أخرى، بدأت الحافلات التى تقل الرافضين لاتفاق ممثلى مدينة نوى وفصائلها مع النظام فى التحرك تباعا وبشكل بطيء نحو الشمال السوري، ويجرى تفتيش الحافلات عقب صعود المدنيين والمقاتلين إليها فى المدينة التى تضم أكبر تجمع سكانى فى محافظة درعا.

وتعد مدينة نوى ومحيطها آخر المناطق التى لاتزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى محافظة درعا.


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