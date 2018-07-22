"المدينة المحرمة" فى الصين تستقبل أكثر من 100 مليون زائر منذ عام 2012

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أعلن متحف القصر الإمبراطورى (المدينة المحرمة) الذى يقع وسط العاصمة الصينية (بكين) أنه استقبل أكثر من 100 مليون زائر منذ يناير عام 2012، بينهم 16.7 مليون زائر فى عام 2017.



وقال مدير المتحف "شان جى شيانج" –فى تصريح له اليوم الأحد- إن المتحف سيعمل على تحسين إدارته، ووضع مخطط تجريبى لبيع التذاكر فى فترات محددة خلال النهار فى عام 2019.



وأضاف شيانج أن المتحف سمح بدخول 80 ألف زائر يوميا كحد أقصى منذ يونيو 2015 من أجل تجنب الاكتظاظ خلال مواسم الذروة، مقارنة بالحد الأقصى فى السابق والذى بلغ 100 ألف زائر يوميا وحتى 180 ألف زائر يوميا، مشيرا إلى أن تحديد أعداد الزوار يأتى بهدف حماية الآثار الثقافية والزائرين.



ويعتبر متحف القصر الإمبراطورى -الذى يقع على مساحة 720 ألف متر مربع- موقعا شهيرا للتراث الثقافى العالمى وموطنا لأعمال فنية وتحف أثرية لا تقدر بثمن. وكان القصر الإمبراطورى مقر إقامة الحكام من أسرتى "مينغ" ثم "تشينغ"، واستغرق تشييده 14 سنة، ويضم حوالى مليون قطعة من التحف الفنية النادرة.