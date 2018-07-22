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القمر الأحدب قرب نجم قلب العقرب الليلة بسماء الوطن العربى

الأحد، 22 يوليه 2018 11:34 م
القمر الأحدب قرب نجم قلب العقرب الليلة بسماء الوطن العربى القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تشهد المنطقة العربية الليلة، وقوع القمر الأحدب بالقرب من نجم قلب العقرب فى ظاهرة مشاهد بالعين المجردة باتجاه الافق الجنوبى.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق،  وبرغم أن حجم قلب العقرب غير معروف بشكل دقيق ، يعتقد بأن نصف قطره 3 مرات المسافة التى تفصل الأرض عن الشمس ، بمعنى لو وضع قلب العقرب في مكان الشمس فسوف يمتد الى ما بعد مدار كوكب المريخ وقاطعا تقريبا 60 % المسافة الى كوكب المشتري .
 
وتابعت أن نجم قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية من الأرض ، وهذا النجم اضخم من الشمس بـ 12 مرة ولكن اكثر من 700 مره من حيث القطر ، وذلك لأن نجم قلب العقرب يقترب من نهاية عمره الافتراضي -والشمس ايضا في يوما ما سوف تصبح عملاقا احمر ولكنها لن تتوسع مثل قلب العقرب. 
 
 
وأشارت  تاريخيا كان الاعتقاد الصيني القديم بان موسم الصيف يرتبط باتجاه الجنوب ومع عنصر النار واللون الاحمر ، لذلك لا عجب بان هذا النجم الضارب للحمرة ويشاهد في الافق الجنوبي كل صيف – نجم قلب العقرب – كان يعتبر نجمة النار في الصين القديمة.
 
 

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