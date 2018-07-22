"الطرق والكبارى": افتتاح الدائرى الإقليمى الجديد من القوس الشمالى خلال أيام

كتب إبراهيم حسان

كشف المهندس سامى أحمد فرج، المسئول عن قطاع الطرق الاستثمارية بهيئة الطرق والكبارى، عن أن افتتاح الطريق الدائرى الإقليمى من القوس الشمالى الغربى سيجرى خلال أيام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة أحلى"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية جيهان منصور، أنه فى 30 يونيو تم افتتاح الجزء الشمالى الشرقى من بلبيس للطريق الزراعى، وسيتم افتتاح خلال أيام الجزء الحالى من القوس الشمالى الغربى وتم الانتهاء منه ويعمل بشكل تجريبى.

وأوضح المسئول عن قطاع الطرق الاستثمارية بهيئة الطرق والكبارى، أنه سيتم منع دخول النقل الثقيل فى فترة الصباح، وسيكون مساءً فقط، ومرور سيارات النقل والشاحنات من 12 صباحا إلى 6 صباحاً، لافتاً إلى أنه يتم وضع العلامات الارشادية على كل المنافذ لإعطاء إرشادات للسائقين بعدم الدخول.