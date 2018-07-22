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الضرائب العقارية: إعفاء الوحدات السكنية الأقل من 2 مليون جنيه

الأحد، 22 يوليه 2018 12:57 ص
الضرائب العقارية: إعفاء الوحدات السكنية الأقل من 2 مليون جنيه سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية
كتب محسن البديوى
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أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هى معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

 

وقالت سامية حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن من يمتلك وحدتين بسعر أقل من  2 مليون يدفع ضريبة على إحداهما، ويمنح إعفاء على الثانية لأنها بمثابة سكنه الخاص.

 

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب، ملاك الوحدات السكنية التوجه لمكاتب المصلحة لتسجيل استمارة بيانات الوحدة، مشيرة إلى أن الضريبة تساوى 10% من صافى القيمة الإيجارية.

 


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