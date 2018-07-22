السيسي: علاقة الشعب بأبنائه فى القوات المسلحة والشرطة سرا مصريا

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقة بين الشعب وأبنائه فى القوات المسلحة والشرطة ستظل سرا مصريا أصيلا وعهدا أبديا لا ينقطع بإذن الله، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تقوم على الولاء الكامل للوطن والكفاءة والانضباط والتضحية والفداء.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، موجها حديثه لطلبة الكليات العسكرية: "بنقوم بمهمة هامة وعظيمة جدا، بنعرفكم أنفسكم، وبنعرفكم أنتم مين، وقد إيه الشباب قادر على أمور لم يكن يتوقع أنه يعملها، وبقول لطلبة الكليات وشباب مصر: أعرفوا أنتوا مين؟ لأنك لما تعرف أنت مين هتبذل الجهد علشان تحسن من هذه المعرفة وقدرتك وقدراتك".