السيسي: عبد الناصر اجتهد قدر طاقته والسادات بذل حياته من أجل الوطن

كتب محسن البديوى

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أبطال ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلًا: "فى عيد ثورة يوليو المجيدة، نذكر بكل الإعزاز أسماء الرجال الذين حملوا رؤوسهم على أيديهم من أجل هذا الوطن الغالى، ونذكر اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد الثورة الذى اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين فى وطن حر مستقل تسوده العدالة الاجتماعية، وكذلك اسم الزعيم الراحل أنور السادات الذى بذل حياته فى سبيل الحفاظ على الوطن وصون كرامته وحماية أراضيه، والرئيس الراحل محمد نجيب الذى لبى بشجاعة نداء الواجب الوطنى فى لحظة دقيقة وفارقه".

وأكد الرئيس فى كلمته، بفعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيل بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة وإن هذه الراية لن تنكس أبداء، معقبًا: "شعب مصر العظيم يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا، من تحقيق الاستقلال الوطنى، وبدء محاولات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرورا بالحروب من أجل الارض وقضايا الأشقاء، وكان الشعب المصرى دوما على قدر هذه المسئوليات العظيمة مصححا لمساراته وثابتا على قيم الانتماء والولاء للوطن المقدس الذى يعلو ولا يعلى عليه".