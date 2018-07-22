video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي: عبد الناصر اجتهد قدر طاقته والسادات بذل حياته من أجل الوطن

الأحد، 22 يوليه 2018 11:56 ص
السيسي: عبد الناصر اجتهد قدر طاقته والسادات بذل حياته من أجل الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أبطال ثورة 23 يوليو المجيدة، قائلًا: "فى عيد ثورة يوليو المجيدة، نذكر بكل الإعزاز أسماء الرجال الذين حملوا رؤوسهم على أيديهم من أجل هذا الوطن الغالى، ونذكر اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد الثورة الذى اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين فى وطن حر مستقل تسوده العدالة الاجتماعية، وكذلك اسم الزعيم الراحل أنور السادات الذى بذل حياته فى سبيل الحفاظ على الوطن وصون كرامته وحماية أراضيه، والرئيس الراحل محمد نجيب الذى لبى بشجاعة نداء الواجب الوطنى فى لحظة دقيقة وفارقه".

وأكد الرئيس فى كلمته، بفعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيل بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة وإن هذه الراية لن تنكس أبداء، معقبًا: "شعب مصر العظيم يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التى تواجه وطننا، من تحقيق الاستقلال الوطنى، وبدء محاولات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرورا بالحروب من أجل الارض وقضايا الأشقاء، وكان الشعب المصرى دوما على قدر هذه المسئوليات العظيمة مصححا لمساراته وثابتا على قيم الانتماء والولاء للوطن المقدس الذى يعلو ولا يعلى عليه".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية:ثورة يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر

فيديو.. السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة

السيسى

ثوره 23 يوليو

اخبار مصر

الرئيس السيسى




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة