السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية:ثورة يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر

كتب محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نحتفل غدا بالذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة التى غيرت واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية فى جميع الاتجاهات لتضع هذا البلد على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطنى لتحقيق آمال شعب مصر فى إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف الرئيس،خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية فى الكلية الحربية: "امتد تأثير ثورة يوليو ليتجاوز حدود الإقليم وتصل أصداء الثورة إلى جميع أرجاء المعمورة".