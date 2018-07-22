video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية:ثورة يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر

الأحد، 22 يوليه 2018 11:48 ص
السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية:ثورة يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نحتفل غدا بالذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو المجيدة التى غيرت واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية فى جميع الاتجاهات لتضع هذا البلد على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطنى لتحقيق آمال شعب مصر فى إحداث تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف الرئيس،خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية فى الكلية الحربية: "امتد تأثير ثورة يوليو  ليتجاوز حدود الإقليم وتصل أصداء الثورة إلى جميع أرجاء المعمورة".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يصدق على ترقية اللواء محمد عباس قائد القوات الجوية لرتبة فريق

السيسى

ثوره 23 يوليو

اخبار مصر

الرئيس السيسى




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة