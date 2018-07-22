video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يؤكد التزامه الكامل بالاتفاقيات الدولية للحفاظ على سلامة البيئة

الأحد، 22 يوليه 2018 07:18 م
السودان يؤكد التزامه الكامل بالاتفاقيات الدولية للحفاظ على سلامة البيئة الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أكد وزير المعادن السودانى محمد أحمد على التزام حكومة بلاده الكامل بالاتفاقيات الدولية الرامية للتقليل من استخدام الزئبق والحفاظ على سلامة البيئة، مشيرا إلى مواجهة وزارته لتحديات زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار للعاملين فى التعدين التقليدي، بتوفير البنيات التحتية والخدمات.

وأشار الوزير - فى كلمته خلال سيمنار "الاستثمار وفرص الإصلاح فى قطاع التعدين فى السودان" الذى نظمته السفارة الكندية بالخرطوم بالتعاون مع وزارة المعادن اليوم الأحد- إلى أن وزارة المعادن تعول على هذا السيمنار فى تعزيز التعاون المشترك بين السودان وكندا، لأنه يشكل أهمية كبيرة فى التخطيط الاستراتيجى للمعادن التى تلعب دورا مهما فى الاقتصاد، داعيا كافة الشركات الغربية للاستثمار فى القطاع.

وقال الوزير إن التجربة الكندية إضافة حقيقية لتطوير قطاع التعدين فى السودان.

من جانبه، كشف وزير الاستثمار السودانى مبارك الفاضل عن أن وزارته تعكف حاليا على إعادة كتابة قانون الاستثمار، مؤكدا استعدادها لاستلام أى مقترحات تدعم القانون الجديد ليكون أكثر جذبا للاستثمارات.

ووجه الفاضل الدعوة لكافة المستثمرين الغربيين للاستثمار فى السودان وخاصة الكنديين، مؤكدا رغبة السودان فى الاستفادة من الخبرة الكندية فى التعدين وصناعة المعدات، موضحا أن بلاده لا تزال تحتاج إلى خبرات خارجية لتدريب الكوادر الوطنية.

وبدوره، أكد السفير الكندى بالخرطوم، صلاح بن داؤود دعم بلاده لقطاع التعدين بالسودان، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار فى التعدين، خاصة أن السودان يعد من الدول الأفريقية الغنية بالثروة المعدنية، منوها بالخبرات التى تتمتع بها بلاده فى مجال التعدين الذى يشكل أهمية كبرى فى مجال الصناعات التحويلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الوطنية للصحافة" تدعو الصحفيين فى مصر والسودان لتوقيع ميثاق شرف إعلامى

سفارة مصر بالسودان تحتفل غدا بذكرى ثورة 23 يوليو

السودان

اخبار السودان

الجيش السودانى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة