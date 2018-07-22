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السعودية تحذر من التعامل مع جمعية "الإصلاح" الكويتية لارتباطها بـ"الإخوان"

الأحد، 22 يوليه 2018 02:09 م
السعودية تحذر من التعامل مع جمعية "الإصلاح" الكويتية لارتباطها بـ"الإخوان" علم المملكة العربية السعودية
كتب مصطفى عنبر
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وجهت السلطات السعودية تعميم إلى الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية فى المملكة، تحذر فيه من التعامل مع "جمعية الإصلاح الاجتماعى الكويتية".

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن التعميم صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن التحذير جاء بناء على برقية موجهة من الجهات المختصة إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب هذا الإجراء جاء بعد توافر معلومات عن أن "جمعية الإصلاح الكويتية" لها علاقة بجماعة الإخوان التي تصنفها المملكة "إرهابية".

وشدد التعميم على تجنب تعامل الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية فى المملكة، مع "جمعية الإصلاح الاجتماعى الكويتية"، وكذلك مع أى جمعية مشابهة تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنظمات والجمعيات المصنفة إرهابية".


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