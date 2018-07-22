الرئيس السيسي يمنح أوائل خريجى الكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى

كتب سمير حسنى

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، نوط الواجب العسكرى، من الطبقة الثانية، لأوائل الخريجين بالكليات والمعاهد العسكرية.

وعرض الحفل فيلما تسجيليا من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان "قادة فى وجدان الأمة".

شهد الحفل المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.