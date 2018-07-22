الرئيس السيسى يصدق على ترقية اللواء محمد عباس قائد القوات الجوية لرتبة فريق

كتب سمير حسنى

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة، على ترقية اللواء طيار أركان حرب محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق، اعتبارا من 22 يوليو 2018.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.