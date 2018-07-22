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الدفاع الروسية: المسلحون فى منطقة خفض التصعيد بإدلب يمنعون وصول المساعدات

الأحد، 22 يوليه 2018 02:14 ص
الدفاع الروسية: المسلحون فى منطقة خفض التصعيد بإدلب يمنعون وصول المساعدات جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين فى منطقة خفض التصعيد بإدلب رفضوا السماح بمرور المساعدات الإنسانية، المقدمة من الجانب الروسى، والسلطات السورية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وأشار بيان للدفاع الروسية، مساء السبت، إلى أنه بالرغم من الوضع بالغ الصعوبة وحاجة سكان منطقة خفض التصعيد بإدلب للطعام والدواء، فقد رفض قادة "الجماعات المسلحة غير الشرعية" السماح بدخول المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز المصالحة الروسى والسلطات السورية إلى المناطق التى تحت سيطرتهم.

وأضاف البيان أن السكان المدنيين مستمرون فى مغادرة المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين عبر الممرات الإنسانية، موضحا أن أكثر من 300 شخص غادروا منطقة كفر شمس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 


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