الجيش الروسى يعلن إسقاط طائرتين بدون طيار هاجما قاعدة حميميم الجوية بسوريا

نقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله إنه أسقط طائرتين مجهولتين بلا طيار هاجمتا قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا أمس السبت واليوم الأحد.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أن الهجومين لم يسفرا عن خسائر أو أضرار وأن القاعدة تعمل بشكل طبيعي.
وفى وقت سابق، أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، عن تدمير طائرة مسيرة للمسلحين قرب قاعدة حميميم الروسية بسوريا.
وذكر بيان للمركز أمس السبت، أن المسلحين فى المناطق القريبة من قاعدة حميميم الجوية مستمرون فى نشر وإطلاق الطائرات المسيرة نحو هذه القاعدة.
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