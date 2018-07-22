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التفاصيل الكاملة لمقتل طالب على يد والده الأستاذ الجامعى بدمياط

الأحد، 22 يوليه 2018 04:07 ص
التفاصيل الكاملة لمقتل طالب على يد والده الأستاذ الجامعى بدمياط الطالب عبد الرحمن
دمياط معتز الشربينى
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قرر أستاذ جامعى تأديب وتهذيب أبناءه إلا أنه لم يكن يعلم أن هذه المرة ستنهى حياة أحدهم وتحوله من أستاذ جامعى إلى قاتل يقف خلف القضبان.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث قسم دمياط الجديدة بلاغا يفيد بمقتل الطالب عبد الرحمن جمال عبد الشافى .ف البالغ من العمر 14عا ما ومقيم بدائرة القسم، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية وجود أثار ضرب وكدمات متفرقة بالجسم وبسؤال والده جمال عبد الشافى .ف 47 عاما مدرس بكلية طب الأزهر أكد أن نجله المذكور غادر المنزل أمس وعندما قام بالبحث عنه وجده ملقى بالقرب من العمارة محل سكنه فقام بالصعود به إلى مسكنه ونقله للمستشفى إلا أنه توفى ولم يتهم أحد فى وفاته.

مقتل طالب على يد والده الأستاذ الجامعى بدمياط (1)

بالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وعقب ذلك حضر الطبيب الشرعى وقام بتشريح الجثة وسلمت لذويها، ونظراً لما اتسمت به الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى على النفس وإزهاق الروح ما أثار الرأى العام فى محافظة دمياط، وجه اللواء مجدى أبو العز مساعد الوزير مدير أمن دمياط بتشكيل فريق بحث للتحرى والبحث لسرعة كشف غموض الواقعة برئاسة العميد حسام الباز رئيس قسم المباحث الجنائية بالاشتراك مع فرع الأمن العام بدمياط.

ومن خلال السير فى خطة البحث وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة تبين وجود إصابات مماثلة بأماكن متفرقة لجسد شقيقى المجنى عليه وهما:" محمد 17 عاما طالب بالثانوية العامة، وعمر 13 عاما طالب بالمرحلة الإعدادية وبمناقشتهما عن سبب حدوث إصاباتهما، اعترف الأبناء بقيام والدهما بالتعدى عليهما وعلى شقيقهم المتوفى وإحداث إصاباتهم وذلك لقيام والدتهما المدعوة  علياء ع .أ  45 عاما تعمل طبيبة بالمركز الطبى بدمياط الجديدة بإبلاغ والدهم بقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى ( 400 ) جنيه وعدد ( 2 ) جنيه ذهب وسبيكة ذهبية، وأمهلتهم فرصة لإعادة تلك الأشياء خاصة بعد علمها بقيام المتوفى باقتسام المبلغ المالى مع أشقائه المذكورين.

مقتل طالب على يد والده الأستاذ الجامعى بدمياط (2)

وبمواجهة الوالد بما جاء بأقوال أبنائه اعترف تفصيلاً بارتكابه الواقعة بالتعدى على أبنائه بالضرب وإحداث إصابتهم ووفاة المذكور، حيث قام بإعداد أداة الجريمة وهى عبارة عن سير موتور غسالة مثبت بـه مفك حديد لإحكام السيطرة عليه وبإرشاده تم ضبط أداة الجريمة بدولاب ملابسه وبمواجهة الزوجة أكدت أقوال الأب. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق ووجهت للأستاذ الجامعى المتهم بقتل نجله، تهمة القتل العمد وقررت نيابة دمياط الجديدة الجزئية، برئاسة محمد مكرم، وكيل النائب العام، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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