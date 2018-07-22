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البحوث الفلكية: الجمعة المقبل أطول خسوف كلى للقمر بالقرن الواحد والعشرين

الأحد، 22 يوليه 2018 11:44 ص
البحوث الفلكية: الجمعة المقبل أطول خسوف كلى للقمر بالقرن الواحد والعشرين جانب من المؤتمر
كتب محمود راغب
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أعلن معمل الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الملايين بمصر والوطن العربى، سيكونوا على موعد الجمعة المقبل، الموافق  27 يوليو الجارى مع الخسوف الكلى للقمر، الذى سيتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161 % تقريبا من سطح القمر، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرون.
 
وأشار معمل الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، على هامش ورشة العمل التى يعقدها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بمقر المعهد ، تحت عنوان "خسوف القمر الكلى الأطول فى القرن الحادى والعشرون 27 يوليو"، إلى أن الخسوف الكلى للقمر فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته "شبة ظلى – جزئى – كلى – شبه ظلى" سوف يستغرق مدة قدرها 6 ساعات وأربع عشرة دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى "جزئى – كلى – جزئى" مدة قدرها ساعتين واثنتى عشرة دقيقة .
 
كما يستغرق الخسوف الكلى للقمر من بدايته وحتى نهايته ساعة واحدة وثلاث وأربعين دقيقة، لافتا إلى أن الخسوف الكلى سيرى فى مصر والوطن العربى.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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