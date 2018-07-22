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الأحد، 22 يوليه 2018 11:30 ص
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الاحتلال يعتقل طفلا من داخل "الأقصى" رفع العلم الفلسطينى فى وجه المستوطنين

الأحد، 22 يوليه 2018 11:02 ص
الاحتلال يعتقل طفلا من داخل "الأقصى" رفع العلم الفلسطينى فى وجه المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، طفلا من داخل المسجد الأقصى المبارك الذى شهدت باحاته منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، اقتحامات واسعة للمستوطنين من جهة باب المغاربة، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال الخاصة فى ساحات ومرافق المسجد المبارك.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا مقدسيا لم تتسن معرفة هويته بعد، بسبب رفعه العلم الفلسطينى، بوجه المستوطنين المقتحمين لباحاته، ومنعت قوات الاحتلال دخول مدير التعليم الشرعى فى الأوقاف الاسلامية الدكتور ناجح بكيرات من دخول الأقصى، كما منعت المصلين من الدخول اليه من كافة الأبواب، إلا بعد احتجاز بطاقاتهم الشخصية.

وأكدوا أن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا الأقصى صباح اليوم استجابة لدعوات ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" عبر مواقعها الاعلامية والتواصل الاجتماعى لأنصارها وجمهور المستوطنين إلى أوسع مشاركة فى اقتحامات المسجد الاقصى لإقامة طقوس وصلوات تلمودية، خاصة فى ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، فى حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين إلى شد الرحال، والتوجه إلى الاقصى للتصدى لعصابات المستوطنين.

يشار إلى أن عصابات المستوطنين استباحت البلدة القديمة بالقدس، الليلة الماضية، وأدت صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى، خاصة باب القطانين، وذلك عشية ما تسميه هذه الجماعات "ذكرى خراب الهيكل"، كما أمت مجموعات كبيرة من المستوطنين باحة حائط البراق (الجدار الغربى للمسجد الاقصى) طوال ساعات الليلة الماضية، وخرجت بمسيرات متعددة واستهدفت معظمها سوق القطانين التاريخى فى شارع الواد والمفضى بنهايته إلى المسجد الاقصى، وشرعت بأداء صلوات وطقوس وشعائر تلمودية أمام باب الأقصى من هذه الجهة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ولفت شهود عيان إلى عدة محاولات لمستوطنين يوم أمس لاقتحام الأقصى من أبواب متعددة، نظرا لإغلاق باب المغاربة يومى الجمعة والسبت، فى حين أدت مجموعة من المستوطنين صلوات تلمودية فى مقبرة باب الرحمة، قبالة الباب الذهبى المغلق فى سوار المسجد الاقصى وسط مشادات مع مجموعة من المقدسيين.

من جانبه، استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى مطالبا المجتمع الدولى بتنفيذ جميع القرارات الأممية التى اتخذت خاصة القرار الأخير المتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى .

وأشار أبو يوسف فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاحد ،إلى أن الجهود متواصلة بشكل مكثف مع الأمين العام للأمم المتحدة ليقدم تقريره حول كيفية توفير الحماية الدولية لشعبنا .

 


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