video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الإسرائيلى يعترف بشن هجمات على مواقع سورية

الأحد، 22 يوليه 2018 07:36 م
الإعلام الإسرائيلى يعترف بشن هجمات على مواقع سورية مقاتلة حربية إسرائيلية
كتب – محمود محيى
إضافة تعليق

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مساء اليوم الأحد، أن طائرات إسرائيلية قصفت مساء اليوم مواقع فى سوريا من فوق البقاع اللبنانى.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركز بحوث علمية ومعامل للدفاع فى منطقة "الزاوى" بريف حماة، قائلة: "أعمدة من الدخان شوهدت تتصاعد من هذه المنطقة".

وفى السياق نفسه، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 5 صواريخ دون وقوع خسائر بشرية، مضيفة أن المضادات الجوية السورية تصدت للطائرات المغيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"سانا": أنباء عن عدوان إسرائيلى على بلدة مصياف شمال غرب سوريا

اسرائيل

اخبار اسرائيل

الجيش الاسرائيلى

سوريا

البقاع

غارات اسرائيلية

لبنان




لا تفوتك
قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة