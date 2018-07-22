الإعلام الإسرائيلى يعترف بشن هجمات على مواقع سورية

كتب – محمود محيى

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مساء اليوم الأحد، أن طائرات إسرائيلية قصفت مساء اليوم مواقع فى سوريا من فوق البقاع اللبنانى.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركز بحوث علمية ومعامل للدفاع فى منطقة "الزاوى" بريف حماة، قائلة: "أعمدة من الدخان شوهدت تتصاعد من هذه المنطقة".

وفى السياق نفسه، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 5 صواريخ دون وقوع خسائر بشرية، مضيفة أن المضادات الجوية السورية تصدت للطائرات المغيرة.