اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الأحد، منها إشادة البنك الدولى بصندوق مصر السيادى، ونتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى، وتعيين المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيسًا للمحكمة الدستورية.