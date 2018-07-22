اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الأحد، منها إشادة البنك الدولى بصندوق مصر السيادى، ونتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى، وتعيين المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيسًا للمحكمة الدستورية.
السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور
تنسيق المرحلة الأولى.. 98.04% للطب.. و96.09% للاقتصاد.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى
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