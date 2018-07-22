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الأحد، 22 يوليه 2018 08:47 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 22 يوليه 2018 08:05 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد اعرف كل حاجة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الأحد، منها إشادة البنك الدولى بصندوق مصر السيادى، ونتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى، وتعيين المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيسًا للمحكمة الدستورية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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