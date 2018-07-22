اضبط مخالفة.. خط كهرباء 11000 فولت يهدد أروح أهالى عزبة الفولى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

اشكى أهالى عزبة الفولى التابعة لمركز منشأة أبوعمر، من تهالك سلك كهرباء ضغط متوسط، وتآكل أطرافه والذى قد يؤدى لسقوطة فى أى لحظة، مما يهدد بكارثة نتيجة ماس كهربائى.

وقال أحمد أبو سلطان من أهالى عزبة الفولى، إن أعمدة نقل الكهرباء جهد متوسط التى تغذى القرية والقرى المجاورة متهالكة، ولم يتم تغييرها منذ عشرات السنوات، وتسببت أعمدة الإنارة فى العديد من الحوادث نتيجة ماس كهربائى.

وأكد الأهالى أن هذا الخط المار فوق القرية هو خط جهد متوسط قوته 11000 فولت، وأنه مهدد بالسقوط فى أى لحظة، مما سيسبب كارثة وحرائق ووفاة أبرياء نتيجة ذلك، وانهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة الكهرباء، إلا أنها لم تحرك ساكنا أمام شكوانا .

وطالب الأهالى بسرعة تغير أسلاك الخط المتهالك، وإعادة صيانه خطوط الكهرباء بالقرية، والقرى المجاورة لكون معظمهم متهالك .



تهالك أعمدة الإنارة



تهالك السلوك



تهالك الأعمدة