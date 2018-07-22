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الأحد، 22 يوليه 2018 03:01 ص
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اضبط مخالفة.. انتشار القمامة ومخلفات الهدم بشوارع الواسطى شمال بنى سويف

الأحد، 22 يوليه 2018 01:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار القمامة ومخلفات الهدم بشوارع الواسطى شمال بنى سويف انتشار القمامة ومخلفات الهدم
بنى سويف أيمن لطفى
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تنتشر أكوام القمامة ومخلفات الهدم بشوارع مدينة الواسطى شمال بنى سويف، ما أدى إلى إعاقة حركة السير، وكثرة الحشرات الطائرة المسببة للأمراض، وتعددت شكاوى المواطنين دون جدوى.

يقول محمد الحناوى، أعمال حرة، وخالد عبدالعال، صاحب محل كمبيوتر بمدينة الواسطى: إن المخلفات والقمامة تحاصر مدينة الواسطى وتنتشر بعدة أماكن أبرزها شارع الفنية بالمنطقة القبلية للمدينة، وامتداد المسافة من كوبرى المطحن إلى منطقة الإبراهيمية، وبجوار جراج الوحدة المحلية ومسجد الفتح بعد مفارق زاوية المصلوب، ومدرسة الشهيد غريب عبدالتواب الثانوية بنين ومحطة السكة الحديد، وخلف مسجد الجمعية الشرعية، ولم يهتم مسئولو مشروع النظافة والوحدة المحلية برفع أكوام القمامة ومخلفات الهدم برغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى.

وأشار محمد عبد العظيم، فنى كهرباء، إلى أن تجمعات القمامة تتسبب فى جذب الذباب والناموس ما يؤدى إلى انتشار الأمراض وتلوث البيئة وإصابة الأطفال بالحساسية الحشرية، خاصة ونحن فى فصل الصيف، كما تعيق مخلفات الهدم حركة السيارات والمارة بالطريق العام، وذلك وسط تقصير من الوحدة المحلية وعدم تنظيم نوبتجيات صباحية ومسائية لرفع القمامة والمخلفات.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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