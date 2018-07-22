استكمال تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بمركز فاقوس الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ،على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعى لسرعة الإنتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى طبقاً للجدول الزمنى المحدد ضماناً لدخول الخدمة إلى الأهالى فى أسرع وقت.

وأوضح المحافظ، فى بيان،نه جارى تنفيذ أعمال توصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى بمدينة فاقوس بمناطق " فاقوس البلد - ش منية المكرم - ش ابو غنيه - منطقه الإعدادية بنات - منطقة الإعدادية بنين - ش مدرسة النصر الابتدائية - المتفرع من ش المنسى - ش الجمهورية قسم أول - ش النواب - ش المتيّمين "، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى لباقى مناطق المدينة بنسبة تنفيذ تصل إلى 24% وأيضاً تم الحفر بمدخل المدينة بناحية الوحدة المحلية بسوادة تحت اﻷرض بواسطة بريمة عبر أسفلت السحارة أبو شلبى وترعة السعرانة بحر البقر بمسافة تقدر " 200 متر تقريبا " وبعمق " 11متر تحت الأرض " وتم توصيل وتركيب الخط تحت الأرض وجارى عمل جلسات على طريق ابو شلبى جهينة للخط الرئيسى للغاز وجارى عمل التعدية النفقية لخط الغاز بشارع المنيسى أسفل كوبرى بنك مصر من أمام هندسة الرى.

وشدد المحافظ رؤساء المراكز بتوعية المواطنين بالتعاقد مع شركات الغاز الطبيعى للحصول على الخدمة لتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على إسطوانات البوتاجاز والقضاء على ظاهرة إحتكار التجار لإسطوانات البوتاجاز .