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ارتفاع حصيلة ضحايا السيول فى فيتنام لـ 19 شخصا

الأحد، 22 يوليه 2018 08:52 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول فى فيتنام لـ 19 شخصا فيضانات فيتنام
هانوى (أ ف ب)
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أعلنت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام الاحد أن سيولا تلت الاعصار سون تين الذي ضرب وسط البلاد وشمالها، أسفرت عن سقوط 19 قتيلا على الأقل وفقدان 13 شخصا آخرين.

وكان الإعصار سون تين ضرب المنطقة الأربعاء، وقد تراجع إلى منخفض استوائى، وتأثرت مناطق واسعة فى المدن والأرياف على حد سواء، بالسيول والانهيارات الأرضية.

وقال الموقع الالكترونى الاعلامى الرسمى "فى ان اى برس" دعي سكان منطقة شونج مى فى ضاحية هانوى، الى مغادرة منازلهم.

ونشر الموقع صورا لأشخاص يرتدون سترات واقية من المطر وهم ينقلون بضائع وماشية.

وقال نجوين دوى دنج للموقع نفسه إن "بيتى يقع فى منطقة منخفضة جدا. اضطررت لنقل كل الأرز".

وأوضحت السلطات أن أكثر من 15 ألف منزل تضررت او دمرت بينما غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الزراعات. كما تغطى المياه العديد من الطرق.

وسون تين هو الاعصار الثالث الذى يضرب فيتنام منذ مطلع السنة، ويسبب موسم الأمطار فى فيتنام الذى يمتد من يونيو الى نوفمبر سنويا أضرارا كبيرة.

وتسببت الكوارث الطبيعية العام الماضي بمقتل 389 شخصا وبخسائر مادية بلغت 2,6 مليار دولار، بحسب المعلومات الرسمية.

 


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