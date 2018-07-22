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الأحد، 22 يوليه 2018 01:17 م
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إغلاق إدارى لمنشاة بدون ترخيص بمدينة بنى مزار بالمنيا

الأحد، 22 يوليه 2018 11:40 ص
إغلاق إدارى لمنشاة بدون ترخيص بمدينة بنى مزار بالمنيا اللواء عصام البديوى محافظ المنيا
فريق قسم المحافظات
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نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، قرار غلق إدارى لمنشأة تعمل بدون ترخيص بالمدينة، وذلك بحضور لجنة مكونة من إدارتى الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتنفيذاً لأحكام القانون المنظمة لهذا الشأن.

قال إسماعيل الفحام رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها فى رصد أى منشأة تعمل بدون ترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً إلى إنه فى حالة وجود أى منشأة مخالفة، يتم إصدار قرار غلق إدارى لها وتحويل الأمر للجهات المعنية لاستكمال باقى الإجراءات اللازمة.

 


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