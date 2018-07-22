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الأحد، 22 يوليه 2018 11:10 م
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إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بدمياط

الأحد، 22 يوليه 2018 10:36 م
إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بدمياط حملة الإزالة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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تم إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمختلف أنحاء مراكز ومدن محافظة دمياط. حيث أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن نجاح الحملة المكبرة فى إزالة 20 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية (28.810) م2 بكفر البطيخ وكفر سعد، مؤكدا على استمرار الحملة على كافة مراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة.
 
جاء تنفيذ حملة الإزالة المكبرة بقيادة اللواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط، وقيادات تنفيذية وأمنية، وتقدم لهم المحافظ بخالص الشكر والتقدير على الجهد المبذول فى حملات الإزالة.

 


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