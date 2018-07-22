video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل عامل ارتدى النقاب بغرض التسول فى الجمالية

الأحد، 22 يوليه 2018 03:23 م
إخلاء سبيل عامل ارتدى النقاب بغرض التسول فى الجمالية حبس-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قررت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، رئيس النيابة، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، إخلاء سبيل عامل ضبط مرتديًا ملابس حريمى "نقاب"، بغرض التسول، من ديوان القسم، بضمان محل إقامته.

 

وأقر المتهم بالواقعة في تحقيقات النيابة، وبرر ارتداء النقاب حتى لا يعلم أبناءه انه يتسول.

 

فيما كشفت تحقيقات النيابة، عن أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجمالية، بشارع بورسعيد، دائرة القسم، اشتبهت في أحد المارة، يرتدي الزي النسائي "عباية حريمى ونقاب"، وخاتم رجالي بيده، أمكن ضبطه، وبكشف النقاب تبين أنه رجل ويدعى "إيهاب.ر."، 39 عامًا، عامل سابق، بورشة أحذية.

 

وبمواجهته، أقرَّ بارتدائه تلك الملابس، بغرض أعمال التسول، لمروره بضائقة مالية، وتركه العمل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بما تقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سكرتير المنوفية يشارك فى تطعيم "سولك" ضد مرض شلل الأطفال

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

الجمالية

التسول

أمن القاهرة

الحوادث اليوم




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة