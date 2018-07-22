إخلاء سبيل عامل ارتدى النقاب بغرض التسول فى الجمالية

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الجمالية الجزئية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، رئيس النيابة، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، إخلاء سبيل عامل ضبط مرتديًا ملابس حريمى "نقاب"، بغرض التسول، من ديوان القسم، بضمان محل إقامته.

وأقر المتهم بالواقعة في تحقيقات النيابة، وبرر ارتداء النقاب حتى لا يعلم أبناءه انه يتسول.

فيما كشفت تحقيقات النيابة، عن أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجمالية، بشارع بورسعيد، دائرة القسم، اشتبهت في أحد المارة، يرتدي الزي النسائي "عباية حريمى ونقاب"، وخاتم رجالي بيده، أمكن ضبطه، وبكشف النقاب تبين أنه رجل ويدعى "إيهاب.ر."، 39 عامًا، عامل سابق، بورشة أحذية.

وبمواجهته، أقرَّ بارتدائه تلك الملابس، بغرض أعمال التسول، لمروره بضائقة مالية، وتركه العمل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بما تقدم.